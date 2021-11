Incontro di oltre quattro ore tra i due capi di Stato

“L’incontro è stato ampio, approfondito, schietto, costruttivo, concreto e produttivo. Aiuta ad aumentare la comprensione reciproca”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri cinese Hua Chunying al termine del vertice virtuale tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping, durato circa 4 ore.

Biden ha aperto l’incontro chiarendo che l’obiettivo è garantire che la concorrenza “non viri in conflitto. Abbiamo una responsabilità nei confronti del mondo e della nostra gente”, ha detto il presidente Usa, aggiungendo che “tutti i paesi devono giocare secondo le stesse regole della strada”. “Sono molto felice di vedere il mio vecchio amico”, ha aggiunto rivolgendosi a Xi Jinping. Nel corso dell’incontro, Biden ha anche nuovamente sollevato preoccupazioni sulle pratiche dei diritti umani in Cina, nello Xinjiang, nel Tibet e a Hong Kong e ha chiarito che cercherà di “proteggere i lavoratori e le industrie americane dalle pratiche commerciali ed economiche sleali della Repubblica popolare cinese”. Cofnronto tra i due anche su Corea del Nord, l’Afghanistan e l’Iran. Infine, Biden ha sottolineato la necessità che “la competizione tra i due Stati non sfoci in conflitto”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso, invece, la speranza che il suo omologo Joe Biden dimostri “leadership politica” per riportare la politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina su un binario “razionale e pratico”, secondo quanto riportato dall’agenzia ufficiale Xinhua, sul proprio sito.

Arriva un “potente messaggio al mondo” dalla Cina e dagli Usa dall’incontro dei presidenti statunitense Joe Biden e cinese Xi Jinping. Su Twitter, il ministro degli Esteri cinese scrive: “Entrambi concordano che occorre rispettarsi a vicenda, coesistere in pace, mantenere il dialogo e di gestire adeguatamente le differenze. Un messaggio potente alla Cina, agli Stati Uniti e al mondo”.

Both agree to respect each other, coexist in peace, keep up dialogue, and properly manage differences. A powerful message to China & the US and the world.

