(LaPresse) “Stiamo affrontando il regime di Biden“. Lo ha detto l’ex stratega di Trump Steve Bannon fuori dal tribunale, affermando che sta “andando all’attacco” nei confronti del segretario alla Giustizia Merrick Garland, la speaker della Camera Nancy Pelosi e il presidente Joe Biden. Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, è apparso davanti a un giudice per affrontare l’accusa di oltraggio per essersi rifiutato di testimoniare e fornire documenti alla commissione del Congresso che indagava sull’insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio.

