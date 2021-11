Il generale: "Elezioni unica via per uscire dalla crisi"

Il generale Khalifa Haftar ha presentato formalmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 24 dicembre. Dopo aver depositato i documenti a Bengasi, ha dato l’annuncio in un video. Haftar a settembre ha lasciato per tre mesi i propri incarichi militari al suo capo dello staff, Abdel-Razek al-Nadhouri. Il suo annuncio arriva dopo che Saif al-Islam Gheddafi, figlio del dittatore Muammar Gheddafi, domenica ha formalizzato la propria candidatura a Sabha. Gheddafi è ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità e per anni ha vissuto nascosto.

“Le elezioni sono l’unica via per uscire dalla grave crisi in cui è piombato il nostro Paese”, “annuncio la mia candidatura alla presidenza non perché io voglia potere o status, ma per guidare il nostro popolo in questa fase critica verso gloria, progresso e prosperità” ha dichiarato il militare.

