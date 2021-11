Telefonata di Toti al presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga. Renzi: “Restrizioni come in Austria”

I governatori regionali pronti a chiedere al governo che le restrizioni anti-Covid valgano solo per le persone che non hanno fatto il vaccino. Il presidente della Liguria Toti ha contattato telefonicamente il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga affinché se ne faccia portavoce con l’esecutivo: “Quello che deve essere chiaro a tutti è che chiederemo come regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore se devono valere per qualcuno valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto” ha sottolineato Toti.

Un punto di vista che Fedriga sposa in pieno: “Se ci sono restrizioni siano per tutti tranne che per i vaccinati” ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni. “In Lombardia, come tutti sanno, la campagna vaccinale ha ottenuto eccellenti risultati, trainando – con un sesto della popolazione – anche il dato nazionale. Certo non dobbiamo fermarci, dobbiamo insistere e convincere i cittadini a completare il ciclo vaccinale con la terza dose. Allo stesso tempo non va disperso lo straordinario risultato raggiunto, e anzi, va valorizzato l’atteggiamento degli oltre 8 milioni di lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione. Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune” le parole, invece, del governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

A Roma arriva la sponda di Matteo Renzi che nella sua enews scrive: “Bisogna dire che le restrizioni devono essere come in Austria: sei vaccinato? Ti muovi liberamente. Non sei vaccinato? Vai in lockdown”.

