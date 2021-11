Bagno di sangue nel penitenziario di Guayaquil

Uno scontro a fuoco prolungato tra bande rivali all’interno della più grande prigione dell’Ecuador ha ucciso almeno 68 detenuti e ne ha feriti 25. Le autorità affermano che ci è voluta gran parte della giornata per riprendere il controllo. Il sanguinoso combattimento di sabato è l’ultima violenza a colpire il penitenziario Litoral, che è stato teatro del peggior bagno di sangue carcerario dell’Ecuador meno di due mesi fa, con 119 morti. I funzionari attribuiscono gli scontri nella prigione della città costiera di Uno scontro a fuoco prolungato tra bande rivali all’interno della più grande prigione dell’Ecuador ha ucciso almeno 68 detenuti e ne ha feriti 25, e le autorità affermano che ci è voluto gran parte della giornata per riprendere il controllo. Il sanguinoso combattimento di sabato è l’ultima violenza a colpire il Penitenziario Litoral, che è stato teatro del peggior bagno di sangue carcerario dell’Ecuador meno di due mesi fa, con 119 morti. I funzionari attribuiscono gli scontri nella prigione della città costiera di Guayaquil a bande legate ai cartelli internazionali della droga. I video che circolano sui social mostrano corpi, alcuni bruciati, distesi a terra all’interno del carcere. Il governatore della provincia di Guayas dice che nella battaglia iniziale, i detenuti “hanno cercato di far saltare un muro con la dinamite per entrare nel padiglione 2 per compiere un massacro”.

