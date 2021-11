E' il terzo attentato a una moschea in cinque settimane

(LaPresse) Una bomba è esplos ain una moschera durante la preghiera del venerdì a Traili, in Afghanistan. Quindici i feriti ma si parla anche di tre morti, un dato non confermato. Diversi feriti sono stati portati a Jalalabad, la capitale della provincia colpita. Nell’area lo Stato Islamico sta conducendo una battaglia sanguinosa: è la terza moschea colpita in cinque settimane.

