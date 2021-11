Secondo il Robert Koch Institute il tasso d'infezione è a 267,3 rispetto al 249,1 del giorno precedente

In Germania sono stati registrati 48.640 nuovi casi di contagio di Covid-19 in 24 ore, dopo che la soglia di 50mila è stata superata per la prima volta giovedì, mentre i nuovi morti sono stati 191 (i totali salgono rispettivamente a circa 4,9 milioni e 97.389). Sono i dati del Robert Koch Institute, secondo cui il tasso d’infezione è a 267,3 rispetto al 249,1 del giorno precedente. Il centro delle malattie ha “consigliato di cancellare con urgenza i grandi eventi se possibile, ma anche di ridurre tutti gli altri contatti non necessari”. Quando non è possibile, ha precisato, le persone dovrebbero sottoporsi a test del coronavirus prima di partecipare, a prescindere che siano stati vaccinati o meno. La cancelliera Angela Merkel incontrerà i governatori dei 16 Stati federati la prossima settimana, il Parlamento valuterà una legge per una nuova corince legale alle restrizioni nell’inverno.

La maggior parte delle regioni tedesche limita l’accesso a molte strutture ed eventi al chiuso alle persone che sono state vaccinate contro il virus, si sono riprese da Covid-19 o hanno recentemente ricevuto risultati negativi di test, con quest’ultima categoria esclusa in alcune aree. L’applicazione della regola, tuttavia, è spesso debole. Il Paese ultimamente ha faticato a dare slancio alla sua campagna di vaccinazione, mentre poco più di due terzi della popolazione sono completamente vaccinati. Berlino sinora si è rifiutata di imporre obbligo di vaccinazione sulla base di categorie professionale. Le autorità puntano anche a far sì che il maggior numero di persone immunizzate mesi fa riceva le dosi di rinforzo.

Olanda verso il lockdown parziale

Il governo olandese annuncerà un lockdown parziale, nell’ambito dell’aumento di contagi di Covid-19 che stanno nuovamente mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Lo ha riferito l’emittente Nos, citando fonti governative non identificate, secondo cui l’esecutivo imporrà tre settimane di misure come chiusura di bar, ristoranti e negozi non essenziali dalle 19 e il divieto di accesso al pubblico agli eventi sportivi. Nessun commento ufficiale dal governo. È atteso l’intervento alla tv nazionale in merito dal premier Mark Rutte, alle 19 odierne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata