Un agente di polizia è stato vittima di un accoltellamento, a Cannes, davanti a un commissariato. Lo ha annunciato in un tweet il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, rivelando che “l’aggressore è stato neutralizzato” e che si sta recando sul posto.

Victime d’un coup de couteau, le policier n’a heureusement pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles. https://t.co/uGqdnSiX0L — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

Secondo l’emittente BFMTV l’uomo si è presentato davanti alla stazione di polizia attorno alle 6.30 di questa mattina e avrebbe aperto la portiera di un’auto in cui si trovavano tre poliziotti. L’aggressore, che secondo fonti delle forze dell’ordine ha affermato di agire “in nome del profeta”, ha ferito un agente al volante con un coltello prima di tentare di accoltellarne un altro. L’agente ferito si sarebbe salvato grazie al giubbotto antiproiettile, mentre l’aggressore, ferito gravemente, è in pericolo di vita. L’attentatore sarebbe un algerino nato nel 1984 e con permesso di soggiorno italiano, identificato come Lakhdar B., . Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro.

La pista terroristica è la più probabile.

