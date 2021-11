Appello Usa per il cessate il fuoco. Amnesty: "Catastrofe umanitaria"

(LaPresse) – I ribelli secessionisti del Tigray avanzano verso la capitale dell’Etiopia Addis Abbeba, come conferma il dipartimento di stato americano, nonostante il governo neghi che la città sia assediata. Le forze tigrine hanno formato un’alleanza con altri gruppi armati e dell’opposizione contro il governo del premier Abiy Ahmed. L’inviato speciale degli Usa Jeffrey Feltman è ad Addis Abeba per chiedere un cessate il fuoco e intavolare colloqui per mettere fine alla guerra, nella quale migliaia di persone sono state uccise. Sono milioni gli sfollati. ”L’Etiopia è sull’orlo di una catastrofe umanitaria e dei diritti umani”, è l’allarme lanciato su Twitter da Amnesty International Italia.

