La Ong: cinque persone in gravi condizioni

(LaPresse) – La ong tedesca Sea Eye ha fatto sapere di avere soccorso 325 migranti in cinque diverse operazioni al largo delle coste libiche. Lo staff ha ricevuto una chiamata di emergenza da Alarm Phone, che monitora le imbarcazioni nel Mediterraneo. Alla richiesta non hanno risposto né le autorità italiane né quelle maltesi. Sulle barche e i gommoni soccorsi c’erano cinque persone in condizioni gravi. A bordo c’erano complessivamente 152 bambini, 31 donne e 142 uomini.

