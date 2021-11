L'Air Force One del presidente è atterrato in Maryland dopo la trasferta in Europa

Cinque giorni intensi in Europa per Joe Biden, impegnato nei due vertici, il G20 a Roma, e la Cop26 a Glasgow. Il presidente degli Stati Uniti è rientrato in patria mercoledì con l’Air Force One, che è atterrato nella base in Maryland, e non ha risposto a un cronista che gli chiedeva un commento sulle elezioni in Virginia, vinte dal candidato repubblicano Glenn Youngkin.

