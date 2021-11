Il Paese asiatico affronta costi esorbitanti per far fronte alle inondazioni

(LaPresse) Cicloni sempre più frequenti, inondazioni, raccolti e allevamenti spazzati via, abitazioni distrutte, carestie. Sono gli effetti devastanti del cambiamento climatico in Bangladesh. Il Paese asiatico, che si trova sul Golfo del Bengala, ha quasi 165 milioni di abitanti. Tra questi, circa 30 milioni rischiano di essere sfollati dalle coste a causa delle inondazioni che spingono l’acqua salata nell’entroterra. Con i leader del mondo riuniti per la 26^ Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – la COP26 a Glasgow, in Scozia – gli esperti affermano che Paesi come il Bangladesh premeranno per un maggiore sostegno finanziario per far fronte al riscaldamento globale.

