Le parole del presidente americano affiancato da Ursula von der Leyen

Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con l’Ue per la rimozione dei dazi su acciaio e alluminio in conferenza stampa a margine del summit G20. L’accordo sarà positivo per “il clima”, “per il lavoro e l’industria statunitense”, ha assicurato Biden, sottolineando che Usa e Ue stanno assicurando una “nuova era nella cooperazione transatlantica” di cui beneficerà l’intera popolazione.

