Il Capo dello Stato al brindisi prima della cena: "Multilateralismo è risposta concreta ed efficace"

Sergio Mattarella ha accolto i leader del G20 al Quirinale per la cena offerta dal Presidente della Repubblica italiana. Prima di fare ingresso nel salone delle Feste, Mattarella, con al suo fianco la figlia Laura, il premier Draghi e la moglie Serena, ha scattato la foto ricordo con ogni ospite. Primi ad arrivare il premier britannico Boris Johnson, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, la cancelliera uscente della Germania Angela Merkel. “La pandemia ha reso evidente, in maniera drammatica, che nessuno – a prescindere dalle dimensioni della sua economia – è in grado di affrontare, da solo, problemi che riguardano la condizione generale dell’umanità. Il multilateralismo e la cooperazione rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta. Si tratta di una semplice constatazione di fatto e non di una astratta affermazione di principio”, ha dichiarato Mattarella nel corso del brindisi al Quirinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata