Il sindaco della Grande Mela confonde l'uniforme con quella di Spock

(LaPresse) Divertente siparietto durante una conferenza stampa del sindaco di New York, Bill De Blasio. Il primo cittadino, in vista di Halloween, si è presentato indossando un costume omaggio alla saga di Star Trek sostenendo di essere vestito da Capitano Kirk. Peccato che l’uniforme indossata sia in realtà quella blu di Spock. Un errore su cui ha prontamente ironizzato uno dei giornalisti presenti: “Signor sindaco, credo che alcune delle sue conoscenze su Star Treck siano sbagliate”, ha sottolineato il reporter scatenando la reazione divertita di De Blasio: “Oh mio Dio che passo falso, ora che me lo fai notare è storicamente impreciso”.

