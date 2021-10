La cifra servirà a rafforzare la collaborazione con i Paesi dell'area del Sud-est asiatico

(LaPresse) Durante il vertice Asean, il presidente americano Joe Biden ha annunciato investimenti per 100 milioni di dollari per rafforzare le relazioni tra gli Stati Uniti e l’organizzazione dei Paesi del Sud-est asiatico. “La nostra conclusione è che l’Asean è essenziale, voglio dirlo ancora una volta, è essenziale per l’architettura regionale dell’Indo-Pacifico”, ha detto il capo della Casa Bianca.

