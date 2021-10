Il video è diventato virale in Egitto

(LaPresse) Un giornalista egiziano stava facendo una diretta streaming in una strada del Cairo, quando un ladro a bordo di una moto ha rubato il telefono al reporter. La diretta però è andata avanti, inquadrando il ladro che scappava. Il video, diventato virale in Egitto, ha suscitato molti commenti divertenti ma anche una richiesta di giustizia per trovare il responsabile del furto.

