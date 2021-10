Pechino: "Non ci sarà margine per compromessi"

Joe Biden annuncia: gli Stati Uniti difenderanno Taiwan da un eventuale aggressione della Cina. “Abbiamo preso un sacro impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della Nato”, ha dichiarato il presidente americano in un’intervista alla Cnn. Parole che hanno ricevuto l’apprezzamento pubblico del governo di Taipei e che hanno provocato la reazione di Pechino. “La Cina avverte il presidente degli Stati Uniti che non ci sarà margine per compromessi sulla questione di Taiwan e di non inviare segnali sbagliati all’isola”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri cinese. “Nessuno – ha aggiunto – sottovaluti la determinazione e la capacita’ del popolo cinese di salvaguardare la sovranita’ nazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata