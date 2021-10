Un fotografo ha ritratto gli scatti esclusivi che mostrano l'attore e produttore piegato dallo strazio dopo la morte di Halyna Hutchins per mano della pistola di scena con la quale lui ha sparato

Lo strazio di Alec Baldwin dopo la tragedia sul set del film ‘Rust’ vicino a Santa Fe. Alcune fotografie esclusive ritraggono l’attore e produttore disperato dopo l’incidente che ha provocato la morte di Halyna Hutchins e il ferimento – grave – di Joel Souza, il regista. Le foto del fotografo Jim Weber, del Santa Fe New Mexican, hanno fatto il giro dei social. Mostrano Baldwin al telefono e poi piegato in due dal dolore.

Another photo of Baldwin, outside sheriff’s office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz

— Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021