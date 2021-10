Wilson Joseph minaccia la polizia: "Vi farò piangere sangue"

(LaPresse) Il leader della banda haitiana dei 400 Mawozo, che ha rapito 17 membri di un gruppo di missionari, ha pubblicato un video dove annuncia che li ucciderà se non otterrà ciò che chiede. Il video pubblicato sui social media mostra Wilson Joseph vestito con un abito blu, con un cappello blu e una grande croce al collo. “Giuro che se non ottengo ciò che chiedo, metterò un proiettile nella testa di questi americani”, ha detto nel video. Joseph ha anche minacciato il primo ministro Ariel Henry e il capo della polizia nazionale di Haiti, Léon Charles: “Ragazzi mi fate piangere, piango acqua. Ma io vi farò piangere sangue”. La banda chiede un milione di dollari a persona: sedici americani e un canadese sono stati rapiti, insieme al loro autista haitiano. Tra loro anche bambini. I missionari lavorano per Christian Aid Ministries, con sede in Ohio.

