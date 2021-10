Si chiama Summit One Vanderbilt: biglietti a partire da 39 dollari per gli adulti

(LaPresse) Un nuovo observation deck è stato aperto a Manhattan, New York, giovedì. Si tratta di un grattacielo con vista mozzafiato sul Chrysler Building e diversi ponti trasparenti sotto i piedi per osservare le altezze da brividi a picco sulla città. Si chiama Summit One Vanderbilt e ha tre diversi livelli di specchi e vetri per ammirare New York. Alto quasi 366 metri, il grattacielo offre un’esperienza unica già a partire dall’ascensore di vetro. L’ingresso è dal Main Concourse del Grand Central Terminal. I biglietti partono da 39 dollari per gli adulti, 33 per i bambini tra i 6 e i 12 anni. I residenti possono godere invece di sconti speciali.

