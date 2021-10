L'ex presidente degli Stati Uniti terminerà da casa il ciclo di antibiotici

(LaPresse) Bill Clinton, 75 anni, è stato dimesso dall’ospedale californiano Irvine Medical Center mercoledì 20 ottobre, dove era stato ricoverato la scorsa settimana per un’infezione. L’ex presidente americano terminerà il ciclo di cure a casa sua a Chappaqua, nello stato di New York: “Sono davvero felice di essere tornato a casa – ha detto – vorrei ricordare a tutti di prendersi il tempo per ascoltare il proprio corpo e prendersi cura di sé stessi”.

