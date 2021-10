I manifestanti hanno scandito slogan contro gli Stati Uniti e la normalizzazione dei rapporti con Israele

(LaPresse) – Clima tesissimo in Iraq: dopo i risultati elettorali del 10 ottobre, i sostenitori dell’alleanza di Fatah, coalizione sciita filo-iraniana passata da 48 a 12 seggi, non hanno accettato il verdetto delle urne e si sono riversati in strada per chiedere un riconteggio manuale dei voti. I manifestanti hanno scandito slogan contro gli Stati Uniti e la normalizzazione dei rapporti con Israele. Oggetto di forte critiche anche i funzionari delle Nazioni Unite, responsabili del monitoraggio delle elezioni e della prevenzione delle frodi elettorali.

