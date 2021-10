Le impressionanti immagini pubblicate sui social dagli utenti

(LaPresse) Un’enorme tromba d’aria marina è stata immortalata in diversi video girati dai residenti della provincia di Cienfuegos, provincia nella zona sudoccidentale di Cuba. Le immagini, pubblicate sui social, stanno facendo il giro del web. Ecco a cosa hanno assistito alcuni passanti a La Milpa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

