Stavano partecipando alla pulizia del fiume Cileueur

(LaPresse) Undici studenti sono annegati durante una gita scolastica per la pulizia del fiume Cileueur in Indonesia, nella provincia di Giava occidentale. Dieci i ragazzi che sono stati salvati. Durante la bonifica del fiume i giovani sono scivolati in acqua per motivi ancora da chiarire. Nessuno di loro indossava dei dispositivi salvagente, fanno sapere le autorità. Nonostante l’intervento delle squadre di soccorso, per undici di loro non c’è stato nulla da fare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata