(LaPresse) “Voglio ringraziare la Cancelliera Merkel per la sua visita a Roma. Si tratta probabilmente della sua ultima visita bilaterale in Italia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo aver incontrato a palazzo Chigi la Cancelliera tedesca Angela Merkel. “Ha trasformato il ruolo della Germania in Europa, ci mancherà”, ha aggiunto il premier.

