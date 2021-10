Alle Canarie prosegue senza sosta l'eruzione del Cumbre Vieja

(LaPresse) Una enorme nube densa e grigia si leva dal cratere del Cumbre Vieja, mentre proseguono le colate laviche in cima al vulcano. Le immagini, girate lunedì sull’isola di La Palma, sono state diffuse dall’Istituto spagnolo di geologia. Le autorità locali hanno fatto sapere che stanno rafforzando la sorveglianza del vulcano in eruzione, dopo che parte del cratere è crollato e ha scatenato una cascata di lava più liquida e in rapido movimento. Il cratere era “come una diga”, ha spiegato un funzionario.

