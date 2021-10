L'installazione è tra le più affascinanti dell'Esposizione universale 2020

(LaPresse) Un’enorme fontana che simula una serie di cascate è tra le attrazioni che stanno riscuotendo più successo tra i visitatori dell‘Expo 2020 di Dubai. “Surreal” è un’installazione creata dalla società californiana WET, con sede a Los Angeles. I visitatori, in piedi davanti all’enorme fontana, si sentono come se stessero per essere travolti da una cascata, ma all’improvviso l’acqua, che si muove al ritmo di musica, scompare sotto i loro piedi. Di notte poi i getti si illuminano di vari colori, rendo l’atmosfera ancor più magica e surreale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata