Contro i genocidi di Pechino: la protesta si è svolta pacificamente

(LaPresse) – Decine di manifestanti sono scesi nelle strade di Londra per protestare contro quelle che hanno definito violazioni dei diritti umani in Cina e il presunto genocidio nella regione dell’estremo ovest dello Xinjiang. Isabela Rodrigues, che è assistente alla campagna presso l’organizzazione Stop Uyghur Genocide, ha affermato che tra i manifestanti c’erano tibetani, uiguri e abitanti di Hong Kong che volevano aumentare la consapevolezza sulla situazione. I manifestanti hanno marciato da Piccadilly Circus all’ambasciata cinese dove hanno bruciato una bandiera cinese. Non ci sono stati tafferugli e la protesta si è conclusa pacificamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata