Il premier in conferenza stampa: "Evitare che torni nido del terrorismo internazionale"

(LaPresse) “Il G20 straordinario sull’Afghanistan si farà, sarà il 12 ottobre“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. In Afghanistan “prima di tutto c’e un’esigenza umanitaria, c’è una catastrofe umanitaria che sta per dilagare perché l’Afghanistan non ha il sostegno del resto del mondo. E’ dovere dei Paesi più ricchi del mondo fare qualcosa, senza condizionalità, per cui non ti do un pacco di grano se abiuri alle tue fedi. Bisogna solo salvare vite” ha detto il premier. Poi ha aggiunto che occorre capire cosa fare “per evitare che l’Afghanistan torni a essere il nido del terrorismo internazionale”.

