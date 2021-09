Il premier: "La sfida è rendere la crescita equa, sostenibile, duratura e strutturale"

(LaPresse) “Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi ci aspettavamo in primavera, cinque mesi fa”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. “Il debito pubblico è in lieve discesa e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita. I dati lo confermano. Adesso c’è fiducia nell’Italia e tra gli italiani e questa è una notizia positiva. La sfida è rendere questa crescita equa e sostenibile, duratura e strutturale”, ha aggiunto il premier. “Oggi è un momento buono, il Paese è credibile, vuol dire che i tassi di interesse sono bassi e occorre mantenere questa credibilità anche quando l’economia europea si sarà riassestata. Qual è stato l’ingrediente ambientale che ha favorito la ripresa dell’economia italiana? È la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, a scuola. È l’ingrediente principale per conservare la crescita”, ha concluso Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata