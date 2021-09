Al presidente Usa somministrato il siero Pfizer

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid-19. Il capo della Casa Bianca – al quale era stata somministrata la prima dose il 21 dicembre e la seconda l’11 gennaio – si è fatto riprendere dalle telecamere mentre gli veniva inoculato il vaccino Pfizer per sensibilizzare gli americani. Vaccinata con la terza dose anche la First Lady, Jill Biden. La vaccinazione del presidente Usa, che ha 78 anni, arriva giorni dopo che i regolatori federali hanno raccomandato la terza dose del siero Pfizer alle persone con oltre 65 anni d’età, che abbiano malattie preesistenti o lavorino in ambienti ad alto rischio.

