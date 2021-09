Il presidente sul Covid: "20 milioni di americani hanno diritto a terza dose ora"

“È vergognoso. Prometto che quelle persone pagheranno, ci sono indagini in corso e ci saranno conseguenze”. Così il presidente Usa, Joe Biden, riferendosi alle immagini di migranti haitiani frustati da agenti a cavallo in Texas, al confine con il Messico, rispondendo a una domanda in merito. “È un imbarazzo, ma oltre che un imbarazzo è pericoloso, è sbagliato, manda un messaggio sbagliato nel mondo, manda un messaggio sbagliato qui, semplicemente non è chi noi siamo”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.

Il presidente americano ha parlato anche della pandemia: “Venti milioni di americani hanno il diritto a ricevere ora la terza dose del vaccino contro il Covid-19”, ha detto Biden dopo che la Fda e il Cdc hanno completato le loro revisioni indipendenti, in base alle quali possono ricevere la terza dose i più vulnerabili e gli americani dai 65 anni in su che sono completamente vaccinati con il vaccino di Pfizer, sei mesi dopo avere ricevuto la seconda dose.

