Il vulcano alle Canarie è in eruzione costante da domenica: 6000 gli evacuati

(LaPresse) – Sono ore drammatiche per gli abitanti di La Palma, isola dell’arcipelago spagnolo delle Canarie. Il vulcano Cumbre Vieja è in costante eruzione da domenica e la sua lava incandescente (oltre 1000 gradi Celsius di temperatura) continua a distruggere tutto ciò che incontra nel suo passaggio tra case, alberi e campi coltivati. Si temono anche possibili disastri tra cui frane, esplosioni e nubi di gas tossico, nel caso in cui il magma fuoriuscito dal cratere dovesse incontrare degli specchi d’acqua. Le autorità di La Palma hanno già provveduto a evacuare 6mila persone dall’isola, di cui almeno mille dal villaggio di Todoque, invaso dalla lava martedì. Secondo gli esperti, gli effetti dell’eruzione potrebbero prolungarsi fino a 84 giorni. Le squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di di salvare quante più abitazioni possibili, cercando di costruire dei canali per deviare il flusso della lava.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata