Al Muro del pianto la tradizionale benedizione sacerdotale

(LaPresse) – A Gerusalemme, in Israele, migliaia di fedeli hanno partecipato alla benedizione sacerdotale, la tradizionale preghiera che si tiene durante la festività ebraica di Sukkot, così come in altre due occasioni all’anno, per Shavuot e Pasqua. La benedizione è impartita da ebrei maschi che possono vantare una discendenza dalla casta sacerdotale. L’anno scorso la celebrazione aveva visto la partecipazione di un numero ridotto di fedeli per le restrizioni anti-Covid.

