Il premier ha commentato la vittoria del suo partito alle elezioni anticipate

(LaPresse) “Quello che abbiamo visto è che milioni di canadesi hanno scelto un piano progressista. Alcuni hanno parlato di divisione, ma non è quello che io avverto. Non è quello che ho visto nelle ultime settimane in tutto il Paese”. Con queste parole il premier canadese, Justin Trudeau, ha commentato il risultato delle urne che hanno sancito la vittoria del partito liberale da lui guidato alle elezioni anticipate. “Il momento che affrontiamo richiede un cambiamento davvero importante e voi avete dato a questo parlamento e a questo governo una direzione chiara”, ha aggiunto Trudeau che però non ha ottenuto la maggioranza assoluta.

