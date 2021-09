Due anni dopo l'incendio partono i lavori di restauro

La cattedrale di Notre Dame a Parigi è stata messa in sicurezza ed è stabile. Potranno ora partire i lavori di restauro e ristrutturazione, due anni dopo il gigantesco incendio che ne ha distrutto il tetto. Al momento è stato posizionato un soffitto che fa da ‘ombrello gigante’ per evitare che gli interni si danneggino. In autunno inizieranno i lavori per ristrutturare l’organo, poi quelli per gli interni.

