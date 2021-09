Il presidente ha partecipato a una cerimonia che si è tenuta a la Gare de Lyon

Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato venerdì quello che viene annunciato come un treno del futuro super veloce e rispettoso del clima: la prossima generazione del famoso treno ad alta velocità transalpino TGV. Macron e altri funzionari del governo hanno partecipato a una cerimonia alla stazione ferroviaria Gare de Lyon a Parigi per celebrare i 40 anni dal lancio del primo TGV . Il governo francese ha annunciato quest’anno 6,5 miliardi di euro di nuovi investimenti per espandere le linee ferroviarie ad alta velocità. Incrementare l’uso dei treni fa parte della strategia del governo per ridurre le emissioni di carbonio.

