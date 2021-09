Così la ministra delle Pari opportunità e Famiglia, a Varenna a margine di un convegno

(LaPresse) “Tutte vicende che riguardano i diritti dell’infanzia sono prioritarie per l’azione di questo governo. C’è la magistratura che si sta mettendo a servizio per la soluzione della vicenda, ci sarà l’impegno nell’ovvio dialogo diplomatico tra Stati, per arrivare a una soluzione. C’è stata una sofferenza enorme, una sofferenza provocata e quindi una responsabilità da parte della nostra comunità di restituire speranza in un futuro positivo a questo bambino e alla famiglia che lo ha accolto.L’impegno del governo ci sarà nelle forme e nei modi che sono previsti dall’ordinamento”. Così Elena Bonetti, Ministra delle Pari opportunità e Famiglia, a Varenna al Convegno di studi amministrativi, organizzato dalla Provincia di Lecco e dalla Corte dei conti sul caso di Eitan Biran, il bambino superstite della tragedia del Mottarone rapito dal nonno e portato in Israele

