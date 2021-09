La ministra Bonetti: "Tutte vicende che riguardano i diritti dell'infanzia sono prioritarie per l'azione di questo governo"

Il console italiano a Tel Aviv ha incontrato oggi il piccolo Eitan Biran alla presenza del nonno materno Shmuel Peleg. Il bambino sarebbe in buone condizioni di salute.

Della vicenda ha parlato oggi anche la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti: "Tutte vicende che riguardano i diritti dell'infanzia sono prioritarie per l'azione di questo governo. C'è la magistratura che si sta mettendo a servizio per la soluzione della vicenda, ci sarà l'impegno nell'ovvio dialogo diplomatico tra Stati, per arrivare a una soluzione. C'è stata una sofferenza enorme, una sofferenza provocata e quindi una responsabilità da parte della nostra comunità di restituire speranza in un futuro positivo a questo bambino e alla famiglia che lo ha accolto.L'impegno del governo ci sarà nelle forme e nei modi che sono previsti dall'ordinamento". Così Elena Bonetti, Ministra delle Pari opportunità e Famiglia, a Varenna al Convegno di studi amministrativi, organizzato dalla Provincia di Lecco e dalla Corte dei conti sul caso di Eitan Biran, il bambino superstite della tragedia del Mottarone rapito dal nonno e portato in Israele".

