Alcune voci davano il vicepremier come ferito o perfino morto

(LaPresse) – Il vice primo ministro dei talebani Abdul Ghani Baradar è apparso in video è ha smentito le voci sulla sua stessa uccisione, a seguito di notizie di attriti tra diverse fazioni di talebani ora al potere in Afghanistan. In un’intervista con l’emittente nazionale del paese, Baradar ha detto che era in viaggio e non aveva accesso ai media per smentire prima la notizia.

