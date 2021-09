L'opera d'aret postuma di Christo e di Jeanna-Claude

(LaPresse) – L’Arco di Trionfo di Parigi è stato avvolto in un tessuto di polipropilene riciclabile argento e blu: prende così forma l’installazione d’arte postuma progettata dagli artisti Christo e Jeanne-Claude. Le riprese in timelapse rilasciate dagli organizzatori mostrano gli inservienti che srotolano lentamente i 25.000 metri quadrati di tessuto attorno al monumento alto 50 metri. L’idea per “L’Arc de Triomphe, Wrapped” è nata nel 1961, quando Christo e Jeanne-Claude vivevano a Parigi. Jeanne-Claude è morta nel 2009 e nonostante la morte di Christo nel maggio 2020, il progetto è andato avanti. Doveva essere realizzato lo scorso autunno, ma la pandemia di COVID-19 ha ritardato l’installazione. Il progetto da 14 milioni di euro viene autofinanziato attraverso la vendita degli studi preparatori, dei disegni, dei modelli in scala e di altri lavori di Christo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata