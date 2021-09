Dopo la tappa a Presov, il Pontefice si recherà poi a Kosice per incontrare la comunità rom del Paese

(LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate questa mattina a Presov, in Slovacchia, in attesa dell’arrivo del Papa. Papa Francesco, infatti, celebra oggi una messa seguendo il rito bizantino, per i fedeli greco-cattolici slovacchi. Molti sono arrivati già nella notte per posizionarsi nei posti migliori. Dopo la tappa a Presov, il Pontefice si recherà poi a Kosice per incontrare la comunità rom del Paese, spesso al centro di discriminazioni ed emarginazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata