Il Pontefice a Bratislava: "Abbiamo bisogno di fraternità"

(LaPresse) “La sola ripresa economica non è sufficiente in un mondo dove tutti siamo connessi, dove tutti abitiamo una terra di mezzo. Mentre su vari fronti continuano lotte per la supremazia, questo Paese riaffermi il suo messaggio di integrazione e di pace e l’Europa si distingua per una solidarietà che, valicandone i confini, possa riportarla al centro della storia”, ha detto Papa Francesco nel discorso alle autorità la Società Civile e il Corpo Diplomatico nel giardino del Palazzo Presidenziale di Bratislava. “È di fraternità che abbiamo bisogno per promuovere un’integrazione sempre più necessaria. Essa urge ora, in un momento nel quale, dopo durissimi mesi di pandemia, si prospetta, insieme a molte difficoltà, una sospirata ripartenza economica, favorita dai piani di ripresa dell’Unione Europea”

