Nella capitale Hanoi somministrate 5.5 milioni di dosi

(LaPresse) – Il Vietnam imprime un’accelerazione alla campagna vaccinale e contemporaneamente programma un allentamento delle misure anti-Covid per la fine di settembre. Nella capitale Hanoi, che è in lockdown da luglio, gli operatori sanitari lavorano anche di notte nei punti vaccinali. Secondo le autorità sanitarie della città sono state inoculate 5.5 milioni di dosi da quando è stata lanciata la campagna a marzo. Oltre un milione sono state somministrate nell’ultimo fine settimana, con oltre l’80 per cento degli abitanti che ha ricevuto almeno una dose. Più basse le percentuali nazionali, con solo il 28% della popolazione che si è sottoposta alla prima dose.

