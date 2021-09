Grandi manifestazioni a Madrid e Barcellona al grido di "Giustizia, giustizia"

(LaPresse) Le proteste in Spagna per denunciare un aumento dei crimini d’odio, in particolare contro le persone LGBTQ. Migliaia di persone si sono radunate a Madrid e Barcellona tre giorni dopo che un giovane ha denunciato di essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di assalitori incappucciati nella capitale spagnola. Il caso è controverso però e le indagini della polizia sono ancora aperte.

Nel Paese c’è stato un aumento costante delle vittime di crimini nelle ultime settimane. I crimini di odio, compresi quelli contro le persone LGBTQ, sono aumentati del 9% nei primi sei mesi dell’anno rispetto al 2019, l’anno prima del confinamento e del coprifuoco della pandemia, secondo il ministero degli interni spagnolo. I gruppi di attivisti affermano che le statistiche ufficiali raccontano solo una piccola parte del problema perché molte violenze non vengono denunciate.

