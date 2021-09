Così l'ex presidente francese Francois Hollande ha spiegato a France TV i primi momenti della notte dell'attacco

(LaPresse) “Non avevo capito subito la dimensione di quanto stava avvenendo, cioè il gran numero di vittime. Ma ho avuto un aggiornamento minuto per minuto che non mi ha lasciato dubbi”. Così l’ex presidente francese Francois Hollande ha spiegato a France TV i primi momenti della notte dell’attentato al Bataclan a Parigi del 13 novembre 2015, nel quale persero la vita 130 persone. “Dopo tre o quattro giorni, dopo che abbiamo saputo di aver evitato altre operazioni, neutralizzato i terroristi, anche altri che erano ancora in Belgio, abbiamo avuto un momento dove ci siamo detti ‘che cosa stiamo passando'” ha aggiunto Hollande.

