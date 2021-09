Nel 2015 morirono nel teatro 130 persone tra cui l'italiana Valeria Solesin

In un complesso protetto all’interno del tribunale inizia in Francia oggi il processo a 20 uomini accusati degli attacchi del gruppo dello Stato islamico del 2015 a Parigi che hanno causato 130 morti, tra cui la veneziana Valeria Solesin, e centinaia di feriti.

Nove uomini armati e attentatori suicidi hanno colpito a pochi minuti l’uno dall’altro allo stadio nazionale di calcio francese, alla sala concerti Bataclan e ai ristoranti e caffè di Parigi il 13 novembre 2015.

L’unico sopravvissuto della cellula estremista di quella notte, Salah Abdeslam, è l’imputato chiave tra quelli processati per l’attacco più mortale in Francia dalla seconda guerra mondiale ed è l’unico accusato di omicidio. La stessa rete IS ha continuato a colpire Bruxelles mesi dopo, uccidendo altre 32 persone

Al processo dovrebbero partecipare 1.800 querelanti e 350 avvocati.

