Si tratta di tre uomini e una donna, tra i 36 e i 57 anni

(LaPresse) La polizia di Hong Kong ha arrestato quattro leader del gruppo che ha organizzato l’annuale commemorazione di piazza Tienanmen: sono tre uomini e una donna, tra i 36 e i 57 anni. La Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China ha sfidato la recente legge sulla sicurezza nazionale. Uno dei quattro arrestati, vicepresidente dell’Alleanza, Chow Hang-tung, ha fatto diverse dirette Facebook nelle quali si sente qualcuno che suona alla sua porta, prima dell’arresto. Il gruppo organizza da anni la commemorazione dei fatti del 4 giugno 1989, generalmente molto partecipata: da due anni però le autorità hanno vietato la veglia. Chow Hang-tung, dell’Alleanza, ha dichiarato: “Chiedono informazioni sul 1989, è assurdo ed è un abuso di potere”.

