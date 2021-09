La manifestazione nell'ambito delle celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza

Migliaia di sostenitori del presidente Jair Bolsonaro sono scesi in piazza a Rio de Janeiro martedì nell’ambito delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza per sostenere il presidente dopo il calo di popolarità avuta soprattutto per la gestione dell’emergenza Covid. Le immagini dei droni hanno mostrato una folla immensa, molto variegata e colorata, che testimonia come la destra sia ancora forte nel Paese.

